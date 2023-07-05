Северо-запад и Металлургический район Челябинска останутся без трамваев

Полдюжины трамваев в Челябинске на полмесяца изменят маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 22 часов 7 июля до 23 июля закрывается движение трамваев на участке проспекта Победы от Кирова до Каслинской.

В результате трамваи маршрутов №№ 3, 14, 15, 16, 18 и 22 временно изменят свои маршруты.

Трамвайный маршрут №3 проследует: Завод им. Колющенко – Кирова – Теплотехнический институт – Российская – ЧТЗ (в оба направления).

Трамвай №15: ЧТЗ – Горького – проспект Победы – Теплотехнический институт – Кирова – Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления).

Маршрут №16: Завод им. Колющенко – Кирова – Теплотехнический институт – проспект Победы – ЧЭМК (в оба направления).

Трамвайный маршрут №18: Чистопольская – Горького – проспект Победы – Теплотехнический институт – Кирова – Маркса – Чистопольская.

Трамвай №22: Чистопольская – Маркса – Кирова – Теплотехнический институт – проспект Победы – Горького – Чистопольская.

На время действия ограничений челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №№ 8, 9, 18, 34, 45, 47, 71, 25с.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»