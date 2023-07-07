За неделю до начала чемпионата ФК «Челябинск» представил нового тренера

ФК «Челябинск» возглавил Виталий Панов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФК «Челябинск», контракт с новым главным тренером клуба рассчитан на 2 сезона – до 2025 года.

Предыдущим местом работы Виталия Панова был тольяттинский клуб Первой лиги «Акрон». Также в качестве тренера работал в «Камазе», «Крыльях Советов», ярославском «Шиннике» и астраханском «Волгаре».

Отметим, что интригу с тем, кто возглавит тренерский штаб, челябинский клуб держал до последнего. И имя наставника назвали, когда до начала чемпионата осталось меньше полутора недель: уже 16 июля команда стартует в новом сезоне Второй лиги домашней встречей с ФК «Амкар-Пермь».

Челябинск, Виктор Елисеев

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