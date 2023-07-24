Экс-председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска снова пытался выйти из-под стражи

Экс-председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска снова не смог выйти из-под стражи.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитатрова, обвиняемого по ч.3 ст. 285 УК РФ, о несогласии с постановлением суда о продлении ареста.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали 5 декабря прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2020 году Кучитаров заключил контракт по завышенной стоимости на сумму не менее 32 млн рублей, а также произвел оплату невыполненных работ на сумму не менее 8 млн рублей, лично подписав акты о выполнении.

Сторона обвинения потребовала заключить Кучитарова под стражу, мотивировав это тем, что он может скрыться от следствия. Защита настаивала на домашнем аресте. Первая попытка обжаловать это решение в марте текущего года закончилась неудачно.

3 июля Тракторозаводский суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя, продлив меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 месяцев – до 5 сентября. Сторона защиты снова обжаловала вердикт, настаивая на домашнем аресте.

Однако областной суд меру пресечения оставил без изменения.

Челябинск, Павел Зварзин

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