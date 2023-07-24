В Челябинске торговцы заблокировали единственный въезд в жилой массив

В Челябинске рыночные торговцы заблокировали въезд в жилой массив. Скандал разгорелся на единственной дороге, ведущей к микрорайону «Парковый Премиум».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале июля на пустырь рядом с микрорайоном заехали торговцы с ликвидированного рынка «Каширинский» – ту территорию отдали под реновацию, а всех продавцов отправили за пределы городской черты – на строительный рынок «Караван», расположенный в 500 метрах от строящегося микрорайона «Парковый Премиум» вдоль единственной грунтовой дороги, ведущей к жилому массиву.

Торговцам новое место понравилось: за аренду земли платить не надо, стоимости стоянки сократилась в разы. Рядом стоит большой жилой массив, который еще достраивается, а через дорогу собираются возводить еще один. Так что перспективы радужные.

В итоге небольшой строительный рынок менее чем за месяц разросся до 10 гектаров. Сейчас там торгуют и стройматериалами, и продуктами.

Обитателям «Паркового Премиум» соседство не понравилось: они сразу же начали жаловаться на антисанитарию, запахи гниения и расплодившихся крыс, потихоньку «осваивающих» жилой сектор. В ответ обиженные торговцы перекрыли единственный подъезд к микрорайону. Дело дошло до массовых разборок. Правда, пока мирных: накануне жители микрорайона пришли «поговорить» с руководством рынка, но из администрации к ним никто не вышел.

В итоге в ситуацию пришлось вмешаться председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«Согласно информации, размещенной в социальных медиа, в Челябинске сотрудники местного рынка после многочисленных жалоб граждан в компетентные органы на антисанитарию перекрыли въезд в жилой комплекс.

Следственными органами СК России по Челябинской области указанным обстоятельствам будет дана правовая оценка в рамках организованной проверки.

Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки», – сообщили в ведомстве.

На дороге, ведущей к жилому массиву, дежурят посты ДПС – для предотвращения конфликтных ситуаций на данной торговой площадке, пояснили в ГИБДД.

Челябинск, Павел Зварзин

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