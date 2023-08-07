Большой жилой район в пригороде Челябинска остался без школы

В пригороде Челябинска больший жилой район остался без школы: в центре скандала опять оказался «Парковый Премиум».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом этапе продажи квартир школа на 500 мест была одним из козырей застройщика. Обещали так же построить детский сад. Однако в январе администрация Сосновского района, на территории которой строится район, провел закрытые «публичные» слушания и изменили план: вместо школы решили построить еще одной многоэтажку.

В итоге на территории района будет двадцать 10-этажных домов с числом подъездов от 4 до 8, но ни одной школы. Обитатели «Паркового» пытались устроить детей в школу поселка «Привилегия», хотя это далековато и детей придется возить самим. Но и туда их не берут, так как нет мест. Теперь обещают, что школа будет в соседнем районе, который планируется строить с другой стороны Новоградского проспекта. Но, во-первых, на новой территории тоже планируется плотная многоэтажная застройка, а во-вторых, к строительству нового района еще даже нее приступали.

История с детским садом тоже пока не ясна – процесс застыл на уровне котлована. Кстати, в «Парковом Премиум» нет ни магазинов, ни поликлиники, ни медкабинетов. А большой рынок, расположившийся под боком, блокировал подъезд к микрорайону. Плюс ко всему, недавно отменили и бесплатный шатл от застройщика.

«Мы обращаемся в Следственный Комитет и прокуратуру с целью получения правовой оценки действиям администрации Сосновского района о решении постройки многоквартирного дома взамен учебного заведения, – сообщили в Челябинском региональном отделении Общероссийского народного фронта. – Обратились и к губернатору Челябинской области, чтобы он взял на контроль ситуацию, а также обеспечил право на образование детей ЖК «Парковый Премиум».

Ну а пока обладатели квартир в районе не торопятся там прописываться, чтобы не потерять места в школах и детских садах Челябинска.

Челябинск, Софья Артемьева

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