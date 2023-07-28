В пригороде Челябинска рыночные торговцы предъявили ультиматум чиновникам и жильцам крупного микрорайона

Конфликт обитателей микрорайона «Парковый Премиум» с торговцами соседнего рынка получил продолжение: к жилому массиву придется искать другую дорогу.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июля на пустырь рядом с микрорайоном заехали торговцы с ликвидированного рынка «Каширинский» – ту территорию отдали под реновацию, а всех продавцов отправили за пределы городской черты – на строительный рынок «Караван», расположенный в 500 метрах от строящегося микрорайона «Парковый Премиум» вдоль грунтовой дороги, ведущей к жилому массиву.

В итоге небольшой строительный рынок, располагавшийся на этом месте, менее чем за месяц разросся до 10 гектаров. Сейчас там торгуют и стройматериалами, и продуктами.

Обитателям «Паркового Премиум» соседство не понравилось: они сразу же начали жаловаться на антисанитарию, запахи гниения и расплодившихся крыс, потихоньку «осваивающих» жилой сектор. В ответ обиженные торговцы перекрыли единственный подъезд к микрорайону. Дело дошло до массовых разборок. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Он поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки, а на дороге, ведущей к жилому массиву, вставили посты ДПС.

Однако накал страстей это не снизило. Руководство рынка заявило, что дорога является их собственностью, а жители микрорайона «кошмарят» торговцев «националистическими группировками», которые, якобы, заходят на территорию рынка с битами и в балаклавах и оскорбляют. Поэтому подъезд к микрорайону будет перекрыт, а обитатели «Паркового» пусть добираются домой по грунтовке от старого поста ДПС.

Отметим, от Новоградского тракта до «Паркового» по спорной дороге около 600 метров. Плюс те, кто едет из Челябинска, должен сделать небольшой крюк, чтобы развернуться на Новоградском таркте – это чуть более 700 метров. Итого около 1,5 км. Новый маршрут: это около 1,5 км по грунтовке от Новоградского тракта плюс 6 км для тех, кто едет из Челябинска, – ближайший разворот расположен рядом с Кременкулем.

Иными словами, подъезд к микрорайону стал длиннее в 5 раз, Кроме того, качество нового подъезда таково, что после любого приличного дождя он превратится в непролазную грязь.

Администрация Сосновского района, на территории которого расположены и рынок, и «Парковый Премимум» просила у руководства рынка дать время до 15 августа, чтобы улучшить подъезд к микрорайону. Но торговцы оказались непреклонны: они дали несколько дней, обвинив чиновников в том, что они «не реагируют на развивающийся по спирали межнациональный конфликт».

Правоохранительные органы и власти региона ситуацию пока не комментируют.

Челябинск, Павел Зварзин

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