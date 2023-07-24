Избирком Челябинской области зарегистрировал инициативу о референдуме по вопросу возврата прямых выборов мэров

Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала инициативу о референдуме по вопросу возврата прямых выборов глав городов и районов в Челябинской области.

Как уже собщал «Новый День», об инициативе стало известно в начале июня. Тогда предполагалось, что на референдум вынесут три вопроса. Но по итогам работы инициативной группы решили оставить два:

1. О возврате прямых выборов глав городов и районов в Челябинской области (глава избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию).

2. О возврате прямых выборов депутатов Челябинской городской Думы при сохранении районных советов депутатов.

Сегодня облизбирком проверил представленные документы и признал их соответствующими законодательству.

Теперь документы должны передать в Законодательное собрание Челябинской области, которое обязано в течение 5 дней уведомить об инициативе президента, Совет Федерации, Госдуму, правительство и ЦИК. Еще 15 дней дается на проверку формулировки вопросов.

После этого, по регламенту, авторам инициативы должны выдать свидетельство, они должны открыть счет и начать собирать подписи в поддержку референдума.

Челябинск, Павел Зварзин

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