Суд отказал челябинцам в иске к губернатору с требованиями установить охранную зону вокруг городского бора

Суд первой инстанции отказал челябинцам в иске к губернатору с требованиями установить охранную зону вокруг памятника природы «Челябинский городской бор».

Как уже сообщал «Новый День», проблема охранной зоны вокруг ООПТ «Челябинский городской бор» насчитывает уже более десяти лет. Дело в том, что в 2011 году Законодательное собрание Челябинской области изменило ее границы. В результате площадь охранной зоны сократилась практически на 95% – с 233,48 гектара до 14,79 гектара. Причем, как считают экоактивисты, сужение границ было сделано без каких-либо экологических экспертиз, мнение горожан также никого не интересовало.

Следствием столь радикальной корректировки стало, среди прочего, разворачивающееся сейчас строительство высоток в непосредственной близости от ООПТ, как раз в границах некогда существовавшей охранной зоны.

В 2021 году челябинцы предприняли попытку добиться отмены этого решения областного парламента. Вдохновил их на это успех в другом деле: суд поддержал южноуральцев в стремлении отстоять один из участков городского бора, который депутаты решили исключить из состава памятника природы ради строительства нового корпуса детской клинической больницы.

Изменение границ бора признали незаконным, и общественники решили попробовать оспорить и решение 2011 года. Однако безуспешно.

Но отступать горожане не стали. И подали новый иск, требующий от губернатора установить охранную зону вокруг памятника природы.

Сегодня суд в этом отказал.

Истцы намерены подать апелляцию.

«Охранная зона Бору необходима и сегодня это очень важно.

Застройщики просто с какой-то маниакальной остервенелостью протаскивают через городскую администрацию проекты по застройке многоэтажками бывшей охранной зоны и утраченной территории бора», – заявляют авторы инициативы.

С тем, что земельным участкам, соседствующим с ООПТ «Челябинский городской бор», необходимо вернуть особый статус, согласны и специалисты. Так, главный научный сотрудник управления научной и инновационной деятельности ЮУрГУ Инна Елюхина отмечает: градостроительная практика последних (постсоветских) десятилетий развивалась в явно враждебном городскому бору ключе, и теперь необходимо пересмотреть зонирование и «привести в соответствие зоны ООПТ и участков произрастания коренных, старовозрастных деревьев, прежде всего, сосняка, в сторону учета этих особенностей». Кроме того, важно создать кадастр древних деревьев, исследовав их не травмирующими, не деструктивными методами. И, наконец, установить охранный статус для всех подобных участков, в том числе, регионального характера, или включить их в состав ООПТ.

Кстати, 25 июля в Арбитражном суде будет рассматриваться иск о признании незаконным разрешения на строительство конкретных многоэтажек на утраченной территории бора.

Челябинск, Павел Зварзин

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