В Челябинске потребовали вернуть Челябинскому бору охранную зону

Общественники настаивают на возвращении особого статуса земельным участкам, соседствующим с ООПТ «Челябинский городской бор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос восстановления ликвидированной более десяти лет назад охранной зоны вокруг ООПТ «Челябинский городской бор» был поднят на заседании общественного совета при региональном министерстве экологии.

Этой теме был посвящен доклад главного научного сотрудника управления научной и инновационной деятельности ЮУрГУ Инны Елюхиной «Современное градостроительное зонирование вблизи ООПТ Челябинска».

Нельзя не заметить, что градостроительная практика последних (постсоветских) десятилетий развивалась в явно враждебном городскому бору ключе. Так, один из расположенных в зеленом массиве участков плавно перекочевал в статус многофункциональной общественно-деловой зоны, а теперь и вовсе скрылся за глухим забором (вероятно, какого-то частного владения). И этот пример – далеко не единственный: число участков на территории бора, «приватизированных» явочным порядком достаточно велико.

Но даже если зоны сохраняют хоть какие-то юридические признаки «зеленого» статуса, это отнюдь не защищает их от деградации. Например, как показала докладчик, зона защитных зеленых насаждений вполне может быть усеяна металлическими рекламными конструкциями. А если граничащую с ООПТ территорию перевести в статус зоны парков, скверов, бульваров и набережных, не стоит удивляться, если значительную часть участка займут мусорные контейнеры.

Не внушает оптимизма и позиция городских чиновников, в угоду сиюминутным интересам готовых проводить весьма гибкую политику. Пример тому – история с изменением зонирования участка, на котором еще недавно располагался спорткомплекс «Полет», а теперь готовится строительство свечек с апартаментами и спортивными объектами. Иначе как юридическим нонсенсом развитие событий не назовешь. Так, в качестве причины перевода земель из статуса парковый в статус зон спортивных объектов авторы пояснительной записки к проекту называют... несоответствие планируемых работ видам разрешенного использования.

Иначе говоря, закрепленный за земельным участком статус запрещал проводить намеченную коммерческой организацией «реконструкцию». И если бы Генеральный план Челябинска, как и должно быть, имел для чиновников хоть какое-то значение, им бы пришлось посоветовать коммерсантам поискать иной способ использования земельного участка – не противоречащий главному стратегическому документу, на десятилетия вперед определяющему вектор развития города. Но в мэрии Челябинска решили, что, стоя на голове, им будет комфортнее. И предложили пренебречь генпланом в угоду интересам конкретных бизнес-структур.

На фоне столь впечатляющей эквилибристики призванных защищать интересы города чиновников уже не удивляют «эксцессы исполнителя» со стороны строителей и привлекаемых ими экспертов, допускающих в экспертизе такие пассажи: «на рассматриваемой территории отсутствуют объекты растительного и животного мира». И не важно, что глаза и фотокамеры самих челябинцев вполне себе фиксируют «на рассматриваемой территории» и деревья, и птиц, и даже птичьи гнезда.

Чтобы остановить строительную вакханалию, крайне негативно сказывающуюся на состоянии городского бора, считает Инна Елюхина, необходимо пересмотреть зонирование и «привести в соответствие зоны ООПТ и участков произрастания коренных, старовозрастных деревьев, прежде всего, сосняка, в сторону учета этих особенностей». Важно создать кадастр древних деревьев, исследовав их не травмирующими, не деструктивными методами. И, наконец, установить охранный статус для всех подобных участков, в том числе, регионального характера, или включить их в состав ООПТ.

Общественницу поддержал другой член совета – экономист Сергей Гордеев. Отметим, что еще два года назад настаивал: «попытки коммерческого «освоения» лесного массива – это перспектива утраты челябинского городского бора, фактического уничтожения природного комплекса».

Интересно, что в минэкологии региона, вроде бы, и не против восстановления охранной зоны вокруг Челябинского бора. Более того, принимавший участие в заседании общественного совета замминистра Сергей Лавров заверил, что уже сейчас ведомство работает над восстановлением охранных зон городского бора, и даже губернатор Алексей Текслер озабочен этой проблемой.

Впрочем, это не мешает чиновникам минэкологии устранятся от участия в сколь-нибудь юридически обязывающих процедурах, инициируемых защитниками участков, входивших некогда в состав защитной зоны городского бора. Например, во время судебных заседаний по искам с требованием запретить строительство на границах бора представители ведомства неизменно заявляют, что данные участки в состав ООПТ «Челябинский бор» не входят, а потому и защитный статус территории на них не распространяется.

Между тем, история с созданием так называемого «зеленого щита» вокруг Челябинска показывает: областное минэкологии не склонно идти на обострение и оспаривать исключение из «зеленых» зон участков, по той или иной причине (пусть даже юридически сомнительной) из них выбывших. Сохранение сложившегося на момент Х status quo ведомство гораздо больше устраивает: построили – так пусть уж стоит. И не важно, что это будет – одноэтажный домик на 5 комнат или «свечка» на 27 этажей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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