В Челябинской области разгоняется инфляция

В Челябинской области продолжает разгоняться годовая инфляция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле этот показатель составлял 2,19%, в мае инфляция достигла 2,68%, что оказалось выше, чем по стране в целом (2,51%) и по Уральскому федеральному округу (1,47%). В июне показатель подрос еще на 0,4 процентного пункта и достиг 3,1%.

Ускорение инфляции в Банке России связывают с увеличением издержек производителей продуктов питания и потребительского спроса, а также ослаблением рубля.

«Среди продовольственных товаров ускорился годовой рост цен на мясо. Это произошло из-за роста издержек сельхозпроизводителей на корма и подорожания импортных кормовых добавок.

Цены на непродовольственные товары в июне продолжили снижаться, но более медленными темпами, чем в мае. К замедлению годового снижения цен на легковые автомобили привели повышение потребительского спроса и ослабление рубля. В то же время годовой рост розничных цен на бензин ускорился. Это связано с тем, что на оптовом рынке увеличился спрос на моторное топливо при его ограниченном предложении.

В сфере услуг годовой темп прироста цен снизился из-за эффекта высокой базы. Так, в июне прошлого года услуги зарубежного туризма подорожали из-за сокращения маршрутов и количества рейсов. В этом году ситуация на рынке стабилизировалась, и цены на туры росли не столь значительно», – пояснили в пресс-службе Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

По мнению экспертов, в июле рост инфляции продолжится в связи повышением ключевой ставки.

«Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране составит 5-6,5% в этом году, вернется к 4% в следующем году и будет находить­ся вблизи 4% в дальнейшем», – сообщили в Центробанке.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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