Инфляционное давление нарастает: Банк России решил повысить ключевую ставку

Сегодня совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 8,50% годовых. Регулятор объяснил это решение усиливающимся инфляционным давлением в экономике на фоне девальвации рубля, что увеличивает риск дальнейшего роста цен.

«Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски», – говорится в сообщении Банка России.

По оценке ЦБ на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне. При этом ускоряется перенос в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля. На этом фоне на среднесрочном горизонте проинфляционные риски существенно усилились, считает Банк России.

Регулятор сообщил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели в 4%, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При этом Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее».

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.

Москва, Светлана Антонова

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