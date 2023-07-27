В южноуральском парламенте избрали нового председателя

В Законодательном собрании Челябинской области избрали нового председателя.

Как уже сообщал «Новый День», 15 июня Законодательное собрание Челябинской области на внеочередном заседании приняло решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Лазарева, возглавлявшего региональный парламент с ноября 2021 года.

При этом депутаты так и не смогли договориться, кто же заменит спикера. В итоге исполнение обязанностей возложили сразу на двух заместителей председателя заксобрания – Олега Гербера и Павла Киселева. Для этого даже пришлось внести изменения в регламент работы представительного органа, так как ранее исполнять обязанности руководителя мог только один парламентарий.

18 июля, делегаты XXXVIII конференции регионального отделения партии «Единая Россия» избрали тайным голосованием своего претендента на пост спикера ЗСЧО – им ожидаемо стал один из и.о. председателя регионального парламента Олег Гербер.

Сегодня на общем заседании Собрания депутаты проголосовали за Гербера единогласно. Его полномочия вступят в силу 1 августа.

Челябинск, Павел Зварзин

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