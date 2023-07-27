Власти Челябинска перенесли слушания по вопросу, вызвавшему большой резонанс

Общественные слушания по изменению правил землепользования и застройки города перенесли на 10 августа.

Как уже сообщал «Новый День», проект, предусматривающий существенное увеличение коэффициента плотности застройки, а также новое зонирование Челябинска, позволяющее отдать под застройку спорные земли у границ городского бора, включая те, что еще недавно входили в границы ООПТ, планировали рассмотреть сегодня.

Городская общественность высказалась против проекта, отметив, что он нарушает конституционные права горожан, и обратилась к полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву и главному федеральному инспектору по Челябинской области Денису Чернятьеву с просьбой вмешаться в ситуацию.

Кроме того, депутат Центрального района Челябинска Ирина Гладышева написала заявление в прокуратуру о принятии срочных мер прокурорского реагирования по вопросу законности проведения публичных слушаний, указав нарушение требований постановления правительства РФ 1076 от 29 июня 2023.

В частности, указала депутат, «при подготовке проекта ПЗиЗ не соблюдены требования регламента (постановления правительства), а именно своевременность и полнота размещенной информации для ознакомления с материалами публичных слушаний».

Сегодня управление архитектуры Челябинска заявило о переносе слушаний на 10 августа в связи с большим откликом горожан – в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки только за один день поступило 800 обращений.

«Администрации нужно дополнительное время на работу с этими обращениями, ознакомление участников с экспозицией по особо острым вопросам, а также организацию и проведение собрания с участниками слушаний по проекту ПЗЗ», – сообщили в управлении.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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