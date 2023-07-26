Жители Челябинска требуют проверить действия городских чиновников на предмет возможного преступления

Жители Челябинска требуют проверить действия чиновников городской администрации на предмет возможного преступления. По мнению общественников, подготовленные мэрией изменения в Правила застройки и землепользования (ПЗиЗ) дадут карт-бланш на вырубку и застройку реликтового соснового бора. Под уничтожение попадут и знаковые социальные объекты города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27 июля состоятся общественные слушания по проекту Правил застройки и землепользования в городе. Проект предусматривает ряд принципиальных изменений, которые существенным образом отразятся на работе застройщиков.

Так, городские власти разработали новые правила, призванные увеличить инвестиционный потенциал челябинских земель за счет большей разрешенной плотности застройки: если сейчас даже в зонах высотной застройки коэффициент плотности (отношение суммарной поэтажной площади наземной и надземной части застройки во внешних габаритах ограждающих конструкций, к площади земельного участка) не должен превышать 0,6, то новые ПЗиЗ предусматривают уровень 0,7 для малоэтажной жилой застройки, для среднеэтажной и высотной – до 3,5.

Отметим, что в печально известных пригородах Санкт-Петербурга Мурино и Кудрово, ставших примерами «бесчеловечной застройки», – высотных кварталов без зеленых зон и инфраструктуры, КПЗ не превышает 0,7. А в Челябинске коэффициент собираются увеличить в 5 раз – для повышения рентабельности строительства.

Кроме того, на слушаниях речь пойдет и о новом зонировании Челябинска, позволяющем отдать под застройку спорные земли у границ городского бора, включая те, что еще недавно входили в границы ООПТ.

Напомним, в 2011 году Заксобрание Челябинской области сократило границы Городского бора и до минимум ужало его охранную зону. Координационный совет по экологии при губернаторе дал главе региона объемные рекомендации по восстановлению территории и охранной зоны бора еще в декабре 2020 года. Но Алексей Текслер к ним до сих пор не прислушался. Поэтому общественники пытаются добиться восстановления «охраны» через суд. Но, похоже, восстанавливать скоро будет нечего.

«Планы мэрии приведут к окончательному уничтожению уникальной природной достопримечательности. Чиновники действуют в угоду застройщикам, обрекая городской бор на полное вымирание, – пишут авторы обращения на имя полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева и главного федерального инспектора по Челябинской области Дениса Чернятьева. – Последствия, связанные с уничтожением участков памятника природы «Городской бор» и примыкающим к ним социальных объектов (школа-интернат №4 для детей с особенностями физического развития, спортивная школа №1 по конькобежному спорту, включая конькобежный стадион «Инга», Областной центр диагностики и консультирования» и «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования») будут иметь необратимый характер.

Обстоятельства и причины нарушения наших конституционных прав мы изложили в замечаниях участников публичных слушаний, и направили в адрес главы города. Считаем, что глава города является заинтересованным лицом, поэтому просим всестороннего (с задействованием всех ветвей исполнительной и надзорной власти) вашего вмешательства с целью недопущения принятия и утверждения главой города Челябинска Правил землепользования и застройки, предлагаемых к обсуждению на публичных слушаниях (согласно постановлению Главы города Челябинска № 436-п от 18.07.2023)».

Авторы письма указывают на многочисленные нарушения пунктов постановления правительства РФ, которые влекут за собой ничтожность проекта ПЗиЗ, предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях. И в связи с этим заявляют, что публичные слушания, посвященные изменениям ПЗиЗ, следует признать незаконными. А действия сотрудников администрации Челябинска «несут в себе признаки состава преступления, направленного на нарушения конституционных прав жителей города и требуют проверки следственных органов».

О незаконности слушаний заявила и депутат Центрального района Челябинска Ирина Гладышева:

«Сегодня подала заявление в Прокуратуру Советского района о принятии срочных мер прокурорского реагирования по вопросу законности проведения публичных слушаний 27 июля 2023 года, – рассказала депутат. – Несоблюдения требований постановление правительства РФ 1076 от 29 июня 2023.

При подготовке проекта ПЗиЗ не соблюдены требования регламента (постановления правительства), а именно своевременность и полнота размещенной информации для ознакомления с материалами публичных слушаний».

Напомним, слушания начнутся 27 июля в 13:30 в кинотеатре имени Пушкина. Горожан, желающих принять участие в обсуждении, призывают прийти заранее, так как, по сложившейся в городе традиции, для них может не хватить мест.

Челябинск, Павел Зварзин

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