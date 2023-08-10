«Не все, что покрыто деревьями, – лес»: челябинские власти «продавили» проект новых правил застройки и землепользования

Обсуждения проекта новых правил землепользования и застройки Челябинска не обошлись без скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичные слушания по новым ПЗиЗ вызвали широкий отклик среди жителей Челябинска. Горожан пришло столько, что места всем в зале кинотеатра имени Пушкина не хватило, и оставшихся разместили в холле.

По традиции, большую часть мероприятия заняли доклады и выступления чиновников и специалистов, представляющих проект. Хотя и им дали слово не сразу. Сначала выступил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, обрушившийся с критикой на некие СМИ, «подогревающие» горожан «неверной информацией». Впрочем, достаточно быстро из зала потребовали соблюдать регламент. Требования эти звучали еще не раз – в помещении стояла необычайная духота. Хотя главному спикеру, представителю компании-проектировщика, все равно не удалось уложиться в регламент.

Но прежде него слово взяла руководитель управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина. Чиновница дежурно посетовала на неравномерность развития города, итогом которого стал далеко не равный доступ горожан к объектам социальной и культурной инфраструктуры, порассуждала о планах городских властей превратить Челябинск в «полицентричный, компактный город, который сохраняет историю и культурные ценности». И зачем-то сравнила Челябинск с Барселоной.

Сравнение, отметим, для южноуральской столицы не слишком лестное. Так, на протяжении длительного времени Барселона была достаточно заштатным городком, и кардинально ситуация изменилась лишь в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда масштабные стройки в рамках подготовки города к Олимпиаде 1992 года буквально преобразили столицу вечно мятежной Каталонии. И как, в связи с этим, не вспомнить истории с упущенными Челябинском саммитами ШОС и БРИКС. И звучавшие тогда же сравнения с Барселоной.

Да и в плане зелени испанский мегаполис даст южноуральскому горожу фору. Правда, в новым правилах землепользования и застройки Челябинска тоже увеличили минимальный коэффициент озелененности. И даже прописали, что на каждого жителя должно приходиться 15 квадратных метров зелени, а не 5, как раньше. Впрочем, еще в марте нынешнего года мэра Челябинска Наталья Котова заявила, что уже сейчас на каждого челябинца приходится аж 104 квадратных метра зеленых насаждений. Правда, очень быстро общественники выяснили, каким образом удалось добиться такого впечатляющего результата. Оказалось, что дело не в активной озеленительной политике, а всего лишь в переводе в «зеленую зону» территорий кладбищ.

Но факт есть факт – формально норма озелененности в города уже многократно превышает требования пока не утвержденных ПЗиЗ. Потому, видимо, в мэрии и не видят ничего страшного в продолжающемся уничтожении деревьев и кустарников при строительстве многочисленных объектов – от жилых многоэтажек до спортивных арен и стадионов.

Кстати, именно в ходе сегодняшних слушаний чиновники откровенно сформулировали свою позицию по всем спорным «зеленым» вопросам. «Не все, что покрыто деревьями, – лес», – заявила вице-мэр Надежда Рыльская в ответ муниципальному депутату Ирине Гладышевой, попросившей объяснить, кто был интересантом перевода участков у городского бора из зоны парков в зону земель, предназначенных под застройку. И добавила: «То, на что вы указываете, никогда не было частью бора». Чем вызвала смех собравшихся в зале.

Интересно, что раньше чиновники старательно уклонялись от подобных откровений. И даже иногда соглашались с учеными, отмечавшими, что Челябинский городской бор на самом деле больше, чем одноименная особо охраняемая природная территория. Просто, в силу различных причин, не весь лесной массив оказался в границах ООПТ.

Неудивительно, что часть горожан восприняла такое откровенное признание в штыки. По сути, один из руководителей мэрии заявил сегодня, что в сохранении деревьев, оказавшихся за границами ООПТ, власти Челябинска не заинтересованы. Да и зачем, если у города есть такая прекрасная зеленая зона, как, например, Успенское кладбище.

Но вместо того, чтобы как-то успокоить «лесных защитников», их решили попросту заткнуть. И в ответ на попытки еще одного депутата, Елены Вахтиной, как-то уточнить позицию противников застройки бора, Андрей Шмидт начал буквально орать в микрофон, заглушая слова оппонентки. Чем вызвал возмущение других участников слушаний.

Добились своим откровенным хамством чиновники лишь одного: горожане потеряли последнее доверие к властям. Это прекрасно продемонстрировало выступление жителей Ленинского района, обеспокоенных будущим своего поселка. Челябинцев насторожил перевод земель их поселка из зоны, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство, в зону среднеэтажной застройки.

Интересно, что ряд вопросов горожан власти, казалось, сняли еще ранее. Специально для обсуждения этой проблемы буквально вчера, 9 августа, прошли консультации в администрации Ленинского района, в ходе которых жителей частного сектора заверили: беспокоиться о своих домах и земельных участках у них нет никаких оснований.

Эти же самые заверения чиновники повторили и сегодня. Но – тщетно. В итоге, именно представители Ленинского района, не удовлетворившись чиновными обещаниями вернуть поселку статус «зоны ИЖС», потребовали отменить публичные слушания по проекту новых ПЗиЗ. И вернуться к обсуждению после внесения соответствующих поправок в генплан города.

Впрочем, публичные слушания все равно признали состоявшимися. Теперь документ направят на рассмотрение градостроительной комиссии, после чего он поступит на утверждение главы города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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