Слишком много странностей и вопросов: челябинцы считают изменения в ПЗиЗ несостоятельными

Сегодня в Челябинске пройдут общественные слушания по внесению изменений в Правила застройки и землепользования, проект которых вызвал большой общественный резонанс.

Как уже сообщал «Новый День», теперь уже бывший главный архитектор города Павел Крутолапов говорил, что новые правила призваны увеличить инвестиционный потенциал челябинских земель за счет большей разрешенной плотности застройки.

В числе прочего планируется изменить и зонирование территорий, в течение последних 12 лет выведенных из границ городского бора, являющегося памятником природы. И там, где сейчас расположены социальные объекты и рекреационные зоны, вырастут жилые многоэтажки.

Челябинский урбанист Михаил Попов проанализировал документы, и у него появилась масса вопросов:

«Контракт на разработку ПЗиЗ (исполнитель ООО Джи Динамика) заключен на 38 млн рублей, что выше ожиданий раза в три. Схемы зон и описание зон за 38 млн. Выглядит как дурной сон, – говорит урбанист. – Такая цена объясняется включением в контракт «исследований». Джи Динамика (разработчик ПЗиЗ) должна сдать «исследования» после того, как будут сданы сами ПЗиЗ. Нужно подогнать результаты? Это техническая ошибка? Если ошибка – мы будем ее исправлять?

Где посмотреть на результаты «исследований», согласно которым куски леса с вековыми соснами нужно рубить? Эти исследования показывают необходимость уменьшить количество деревьев в Челябинске? Мы куда-то торопимся?

Разработчиком генерального плана (который уже нужно корректировать со слов представителей управления архитектуры) выступил Гипрогор. Генеральный план стоит 27,8 млн рублей. А Правила землепользования и застройки, являющиеся (на сколько я понимаю) технической стороной генплана внезапно стоят в 1,5 раза дороже.

Если генеральный план (документ, который разрабатывают на 30 лет) уже требует корректировки, если генеральный план сдавался в спешке, если генеральный план содержит ошибки в части закрашивания леса пятнами под застройку, почему Гипрогор бесплатно не устраняет недостатки, которые теперь становятся частями ПЗиЗ? Может, внесем корректировки в генплан и затем посмотрим на исследования и рассмотрим ПЗиЗ? Скоро окончится срок исковой давности (3 года) с момента подписания актов. Мы чего-то ждем, перед тем как просить устранить ошибки бесплатно?

Тот же вопрос про границы городского бора. Если куски городского бора не вошли в городской бор при утверждении документов , может, нужно скорректировать эти официальные документы? Или мы опять чего-то ждем?»

Много вопросов вызывают и сами изменения в ПЗиЗ:

«Уменьшается территория парка Курчатовского района? Неужели девяностые не закончились, и вместо развития городских парков мы будем их... застраивать? – недоумеваем Попов. – Кладбище в городском бору внезапно расширяется. А рядом с ним появляется зона... развлекательных объектов?

Зачем создается спальный район в Ленинском районе, за улицей Новороссийской, за Трубопрокатным заводом? Это нерационально. Там не будет ни инфраструктуры, ни транспорта, но будут пробки через мост и на улице Рождественского.

Мы строим детский хирургический комплекс рядом с горбольницей, вырубая 100-летние сосны или зарезервировали местечко для очередной «элитки»? Строительство отложено? Есть ли данные у администрации?

Почему часть обнародованных карт (доступность детских садов, доступности школ, доступности транспорта ) пустые, то есть не содержат ничего? Вес файлов 0 Кб.

Почему мы не можем отложить принятие ПЗиЗ до внесения изменений в генеральный план? Ведь изменения в генеральный план уже во всю обсуждаются? Мы куда-то торопимся?

Будет ли выделен земельный участок в лесу рядом со стадионом Инга? Для каких целей он выделяется? Существует проект межевания на этот участок (утверждаю), но зачем? Чем не устраивает просто лес на этом участке?

Почему квартал в лесу внезапно окрашивают в единую зону (где можно всё), но нигде в других кварталах такой подход не встречается?

В целом, ПЗиЗ странные. Количество подпильчиков и странностей, сделанных, видимо, в угоду многочисленных интересантов, большое. Правила землепользования нужно признать на настоящем этапе несостоятельными и сделать их заново».

Челябинск, Лиана Макоба

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