Не нравится – уезжайте: и.о. главного архитектора Челябинска объяснила, что делать тем, кто не согласен с изменениями правил застройки

Изменения в Правила застройки и землепользования (ПЗиЗ) подготовлены мэрией Челябинска в интересах застройщиков и противоречат другим нормативным актам. Такой вывод напрашивается по итогам «разъяснения» поправок, которые исполняющая обязанности главного архитектора Челябинска Ольга Никитина пыталась дать сегодня жителям Центрального района.

Впрочем, городские власти этого и не скрывают.

Как уже сообщал «Новый День», теперь уже бывший главный архитектор города Павел Крутолапов говорил, что новые правила призваны увеличить инвестиционный потенциал челябинских земель за счет большей разрешенной плотности застройки.

В числе прочего планируется изменить и зонирование территорий, в течение последних 12 лет выведенных из границ городского бора, являющегося памятником природы. И там, где сейчас расположены социальные объекты и рекреационные зоны, вырастут жилые многоэтажки.

«На каком основании вы эти зоны рекреации вносите в зону застройки? – спросила сегодня Никитину депутат Центрального района Елена Вахтина. – Вы должны учитывать существующее использование этих участков согласно постановлению правительства №1067. Вы говорите, что ничего там строить не планируется. Кончено, вы не планируете. Но планировать будут застройщики, и они на основании вашего нового зонирования принесут документ, в котором на этом месте будут многоэтажки».

Ольга Никитина ответила: «Замечания, что вдруг все поменяется и социальные объекты застроятся, администрация приняла к рассмотрению. И мы прорабатываем вместе с застройщиком предварительное уточнение...»

«С каким застройщиком?» – уточнила депутат Центрального района Ирина Гладышева.

Никитина осеклась и поправилась: «С разработчиком».

«Оговорка по Фрейду», – прокомментировала депутат Вахтина.

Челябинский краевед и борец за сохранение исторического центра города Юрий Латышев спросил, почему поправки в ПЗиЗ противоречат Генплану, в котором зафиксировано: в историческом центре нельзя строить дома выше 5 этажей, а в определенных местах – больше двух. Изменения же предлагают разрешить шестиэтажную застройку на 90% территории «исторического квадрата», в нескольких кварталах – 8 этажей, а в 2 кварталах у площади Павших – вообще снять ограничения этажности.

«Количество этаже в Генплане носит рекомендательный характер, – заявила Никитина. – А в отдельном положении сказано, что этажность в историческом центре устанавливается правилами землепользования. Мы когда с вами встречались, действительно согласились на 5 этажей, но 6 этажей – это существующая средняя застройка. Это не противоречит генеральному плану».

«Депутаты городской Думы утвердили генеральный план, в котором закреплено максимум 5 этажей, но получается, что это просто так – филькина грамота? – спросил Латышев. – Если вы считает, что это все ерунда, тогда вы должны сделать корректировку Генплана и прописать там 6 этажей. Я понимаю откуда они взялись: один застройщик-депутат уже построил в историческом центре задние в 6 этажей – вот и все. Это лоббирование интересов застройщиков, которое нанесет урон городу».

То, что ситуация разворачивается не в пользу горожан, подтвердила и сама Никитина в диалоге с жителями поселка Каменные карьеры:

«Почему не учитывается мнение жителей и как они должны жить?» – спросили челябинцы.

«Видимо, менять это место жительства», – невозмутимо ответила исполняющая обязанности главного архитектора Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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