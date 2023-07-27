Не пенсией единой: у экс-губернатора Челябинской области обнаружилось почти полтора миллиона долларов

У экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, заявившего, что он живет на одну пенсию, обнаружился солидный счет в банке.

Как уже сообщал «Новый День», суд обязал Дубровского выплатить кредиторам ПО «Монтажник» 37,5 млн рублей – эти средства были перечислены экс-губернатору фирмой в 2019-2020 годах. В октябре 2022 года суд постановил признать эти сделки незаконными, а деньги вернуть в конкурсную массу ПО «Монтажник».

Дубровский под угрозой банкротства от выплат не отказывался, но просил предоставить рассрочку – по 7 млн рублей в месяц и 13,7 млн рублей в качестве последнего платежа.

Необходимость рассрочки Дубровский обосновал скромностью своих доходов, заявив, что живет на одну пенсию – всего 236 тысяч 408 рублей 33 копейки в месяц. Однако суд ему отказал, отметив, что Дубровский «не раскрывает, за счет каких средств, помимо пенсии, намеревается исполнять предложенный им самим график.

На очередном заседании, состоявшемся на текущей неделе, суд получил информацию о состоянии счетов Дубровского. Оказалось, что в АО «КредитУралБанк» у экс-губернатора «лежат» 1 млн 304 тысячи 278 долларов и 33 цента.

Кроме того, Дубровский сообщил суду, что у него в собственности находятся земельный участок, несколько объектов жилой и коммерческой недвижимости. За счет этого имущества он и собирается заплатить долги, сумма которых к концу июля сократилась до 34 млн рублей.

В итоге суд ввел процедуру реструктуризации долга. Подвести итоги процедуры планируется 13 ноября.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»