В ситуацию с Правилами застройки и землепользования Челябинска вмешался Бастрыкин

Глава СК Александр Бастрыкин отреагировал жителей Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане потребовали проверить действия чиновников городской администрации на предмет возможного преступления. По мнению общественников, подготовленные мэрией изменения в Правила застройки и землепользования (ПЗиЗ) дадут карт-бланш на вырубку и застройку реликтового соснового бора. Под уничтожение попадут и знаковые социальные объекты города.

«Председатель СК России поручил представить доклад по обращению жителей Челябинской области о должностном преступлении, – сообщили в ведомстве. – На одном из видеохостингов было опубликовано видеообращение жителей города Челябинска. Они сообщают, что незаконные правила застройки и землепользования позволят местной администрации передавать под жилую застройку участки, на которых располагаются социальные объекты. По мнению местных жителей, могут быть уничтожены памятник природы – городской бор, интернат для детей с ДЦП, школа олимпийского резерва.

Кроме того, в своем обращении жители сообщают, что администрация города Челябинска действует в интересах застройщиков, не позволяя жителям принимать участие в общественной жизни города.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ, однако прокурором Калининского района города Челябинска Полежаевой Т.В. было принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, которое в настоящее время обжалуется.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить об установленных обстоятельствах по доводам обратившихся жителей».

Челябинск, Павел Зварзин

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