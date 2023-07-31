Установлена причастность «челябинского маньяка» к убийству 12-летней давности

Следственный комитет установил причастность «челябинского маньяка», который 14 лет насиловал и избивал женщину в своем доме, минимум к одному убийству.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в полиции объявилась 33-летняя женщина, которая заявила, что ее 14 лет удерживал и насиловал психически нездоровый мужчина.

В числе прочего женщина рассказала: когда она появилась в доме, там уже жила девушка, которую хозяин представил, как свою жену. Однако позже оказалось, что она такая же пленница. Через некоторое время мужчина во время ссоры ее зарезал.

Следователи подтвердили рассказ женщины:

«Установлено, что 51-летний челябинец причастен к убийству женщины, совершенному в 2011 году. После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома, – сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области. – По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)».

Напомним, ранее в отношении мужчины, который сейчас находится под охраной в психиатрической больнице, было возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.

Челябинск, Павел Зварзин

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