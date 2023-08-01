Челябинка избила чужого ребенка на детской площадке

Жительница Челябинска избила чужого ребенка на детской площадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе дом №36 на улице

Академика Макеева.

Девочка лет 8 -10 бежала по площадке и налетела на дошкольника, стоявшего у нее на пути. Дети упали. К ним тут же подлетела пожилая женщина и размаху начала бить девочку.

Судя по всему, это была бабушка дошкольника. Она ударила девочку не менее трех раз по голове и спине. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Родители девочки обратились в полицию.

Челябинск, Павел Звазин

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