На Урале обитателей разваливающегося дома уверяют, что их здание вполне пригодно для жизни

Чиновники Кыштыма пытаются убедить обитателей разваливающегося дома в том, что ветхое здание вполне пригодно для жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении ОНФ, дом №183 на улице Юлии Ичевой когда-то был общежитием. Затем его обитателям разрешили приватизировать занимаемые помещения. При этом часть жилплощади перешла в муниципальную собственность.

А потом дом начал разваливаться. Жители обошли все инстанции, но решить проблему не смогли.

«Еженедельные пожары, разрушенные, заплесневелые стены и потолки квартир, затопленные подвалы, отключение света, разрушенная бойлерная и отсутствие горячей воды – именно в таких условиях «выживают» люди, описали ситуацию в ОНФ. – Сплошь одна антисанитария, из-за которой возникают болезни у жильцов.

Было проведено множество проверок, но администрация продолжает настаивать на том, что жилье пригодно для жизни».

«У дома есть управляющая компания ООО «Аркомстрой»" – заявляют в мэрии.

Кстати, счета жители оплачивают исправно.

Общественники обратились в прокуратуру и в Контрольно-счетную палату с просьбой проверить, как расходуются собранные с жильцов деньги, и признать дом ветхоаварийным.

Кыштым, Павел Звазин

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