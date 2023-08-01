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Вторник, 1 августа 2023, 13:39 мск

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На Урале подожгли сразу два военкомата

В Челябинской области подожгли сразу два военкомата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая история произошла в Копейске. 55-летняя женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в окно учреждения. Попала в окно медицинского кабинета. Правоохранительные органы утверждают, что ущерб небольшой: выгорел кусок линолеума и пол под ним.

На допросе женщина сообщила, что ей позвонили неизвестные, заявили, что у нее пытаются украсть деньги, чтобы их спасти, нужно перевести средства на определенный счет. Когда она сделала, что требовалось, ей сообщили, что во всем виноват военкомат и велели его сжечь, пишет Mash Ural.

Аналогичная история произошла в Верхнеуральске. Там 35-летняя женщина разбила окно военкомата Верхнеуральского и Нагабайкского районов и бросила коктейль Молотова внутрь. Ее задержали сотрудники Росгвардии.

Челябинск, Павел Зварзин

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