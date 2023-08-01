Центр Челябинска закроют для автотранспорта

В центре Челябинска перекроют движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, 2 августа, в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск, на улице Цвиллинга запланировано торжественное шествие.

«Построение участников начнется с 10 часов на площади Революции, а в 11:40 колонна участников из 800 человек под музыкальное сопровождение и с исполнением патриотических песен двинется через проспект Ленина по улице Цвиллинга, – уточнили в администрации. – Шествие завершится возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь» в 12 часов.

На время прохождения колонны, с 11:40 до 12 часов, будет приостановлено движение транспорта через перекресток проспекта Ленина и улицы Цвиллинга, а также по улице Цвиллинга от площади Революции до Коммуны».

Челябинск, Павел Зварзин

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