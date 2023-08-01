«Челябинский маньяк» признал вину наполовину

Владимир Ческидов, обвиняемый в убийстве одной девушки и систематическом насилии над другой, признал вину наполовину.

Как уже сообщал «Новый День», в Челябинске задержали мужчину, который 14 лет удерживал в плену молодую женщину. Сначала женщин было две, но одну из них он убил в 2011 году, тело расчленил и закопал в погребе.

В выходные оставшаяся в живых женщина сбежала и явилась в полицию. Так история выплыла наружу. Уцелевшая женщина утверждает, что в течение 14 лет Ческидов ее бил и насиловал.

Мужчине предъявили обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве. Сегодня суд определил ему меру пресечения: содержание под стражей в следственном изоляторе минимум до 30 сентября.

Ческидов признал себя виновным в убийстве, но похищение и насилие отрицает, утверждая, что женщина жила с ним и вступала в сексуальные отношения исключительно добровольно.

Отметим, матери Ческидова тоже предъявлено обвинение в похищении: она жила в доме и все знала, но не предприняла никаких мер.

Сегодня суд изберет меру пресечения и для нее.

Челябинск, Павел Зварзин

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