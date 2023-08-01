Энергетики намерены отключить от электричества более 100 тысяч южноуральцев

Энергетики намерены отключить от электричества более 100 тысяч южноуральских потребителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании «Уралэнергосбыт», общий долг населения Челябинской области на сегодняшний день составляет 1 млрд 200 млн рублей. В августе тем, кто накопил определенную сумму долга, разошлют красные уведомления, а отключать начнут в сентябре, чтобы у должников было время рассчитаться.

Энергетики считают предупреждения действенной мерой: получив такие уведомления 85% гасят долг. Тот, кто требование проигнорирует, не только останется без света, но и будет вынужден заплатить почти 3 тысячи рублей за новое подключение к сетям – разумеется, только после погашения задолженности.

Челябинск, Софья Артемьева

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