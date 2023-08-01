Производители шоколада предупредили о повышении цен

Цены на какао-бобы достигли максимума за 10 лет: по состоянию на 27 июля 2023 года стоимость нью-йоркских фьючерсов на какао достигла 3,5 тысяч долларов за тонну. Последний раз такая высокая цена наблюдалась в 2011 году.

«Это связано с различными проблемами в Западной Африке – ключевом регионе, поставляющем какао-бобы на мировой рынок, – отмечает telegram-канал FMCG Report. – Местное производство какао-бобов страдает от проливных дождей. Важные поставщики на мировой рынок – Кот-д'Ивуар и Гана, и обе из них уже испытывают проблемы с выращиванием продукции. По оценке Bloomberg, урожай бобов в Кот-д'Ивуаре по сравнению с прошлогодним уменьшится на 20%, а в Гане и вовсе упадет ниже исторического среднего показателя».

Дефицит вынудил ключевых производителей шоколада Lindt & Sprungli AG и Hershey Co. выступить с предупреждением о возможном дальнейшем росте цен. Более того, кризис в индустрии может сказаться не только на количестве продукции, но и на ее качестве. Как сообщает Bloomberg, шоколадные компании помимо повышения цен могут уменьшить размеры шоколадных плиток.

В ближайшее время цены вряд ли будут снижаться, отмечают эксперты. По данным агентства, высокие цены на основное сырье для производства шоколада сохранятся до 2024 года.

Рост цен на какао-бобы, безусловно, заденет и Россию. Основной проблемой, влияющей на рост цен, является сосредоточенность главных производственных мощностей в двух странах – Кот-д'Ивуаре и Гане. Как итог, все проблемы этих стран, в том числе из-за климатических изменений, ведут к повышению цен, отметили в ассоциации «Росчайкофе».

Москва, Игорь Юров

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