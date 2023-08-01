«Она жила как королева!» Мать челябинца, обвиненного в убийстве, похищении и изнасилованиях, освободили в зале суда

Мать челябинца, обвиненного в убийстве одной женщины, похищении и систематическом изнасиловании другой, отрицает часть обвинений, предъявленных ее сыну.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня суд по ходатайству следствия отправил под стражу Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в своем доме, избивал и насиловал молодую женщину. По словам пленницы, сбежавшей в минувшие выходные, сначала в доме находилась еще одна пленница, но в 2011 году Ческидов ее убил, тело расчленил и закопал в погребе.

Следователи обнаружили останки в указанном месте. Ческидов отрицать убийство не стал, а по поводу остальных обвинений заявил, что женщина жила с ним добровольно.

Такой же версии придерживается его мать. По словам сбежавшей женщины, мать жила в том же доме и была в курсе происходящего. Но именно она в минувшую субботу вызвала сыну «психиатричку», а когда мужчину увезли, разрешила женщине уйти.

72-летняя пенсионерка сначала проходила по делу как свидетель, но теперь стала соучастницей – ей инкриминируют похищение. Женщина отрицает и свою вину, и вину сына: «Она жила с нами по своей воле, у нас двери раскрыты», – заявила пенсионерка перед заседанием суда, определявшего ей меру пресечения.

Обвинение просило отправить мать, как и сына, под арест, однако суд принял решение ее освободить.

«Она жила как королева, пристроилась к моему сыну и ничего не делала», – заявила, покидая здание суда, Валентина Ческидова журналистам о женщине, которую 14 лет удерживали в ее доме.

Челябинск, Павел Зварзин

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