В Челябинске вынесли приговор семейной паре, убившей 18-летнюю дочь

В Челябинске огласили приговор семейной паре, убившей 18-летнюю дочь.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 31 июля 2022 года. Незадолго до этого девушка ушла из семьи, устав от постоянного пьянства матери и ее нового мужа. Жила у друзей, а в тот день пришла домой за вещами. Мать начала предъявлять ей претензии, вспыхнула ссора. Отчим набросился на девушку и начал душить, а мать держала ее за руки, чтобы не сопротивлялась.

Через несколько часов после убийства они вынесли тело и спрятали в мусорном контейнере, содержимое которого коммунальщики потом вывезли на свалку.

Отметим, что во время следствия и отчим, и мать признали свою вину. Однако в ходе судебного разбирательства женщина показания изменила, заявив, что 31 июля ее не было дома, а о смерти дочери она узнала только через несколько дней, когда тело уже нашли.

Однако суд признал и отчима, и мать виновными в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства содеянного, данные о личности Ерутина и Дейнека, в том числе о состоянии их здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семьей, а также обстоятельства, смягчающие наказание, – сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. – Поскольку преступление было совершено в соучастии, суд также учел характер и степень фактического участия каждого в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел активное способствование в ходе предварительного следствия раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастника, наличие хронических заболеваний, а также фактическое признание ими вины в ходе предварительного следствия, отсутствие судимостей и привлечений к уголовной ответственности у Дейнека.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения с наказанием, назначенным приговором Ленинского районного суда Челябинска от 27 сентября 2022 года, Александру Ерутину назначено наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев, с отбыванием основного вида наказания в исправительной колонии строгого режима.

Елене Дейнека назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с ограничением свободы сроком 1 год, с отбыванием основного вида наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск потерпевшего (отца убитой девушки – прим. РИА «Новый День») о взыскании с Ерутина и Дейнека денежных средств в размере 500 тысяч рублей с каждого в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции».

Челябинск, Павел Зварзин

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