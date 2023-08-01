В Челябинске вынесли приговор мужчине, пытавшемуся зарезать женщину в маршрутке

В Челябинске вынесли приговор мужчине, напавшего с ножом на женщину в маршрутке.

Как уже сообщал «Новый День» , инцидент произошел вечером 8 апреля текущего года в маршрутном такси №3 на остановке «Улица Академика Королева». Нетрезвый горожанин поругался с незнакомой женщиной, выхватил нож и ударил ее в живот, после чего сбежал. В тот же день челябинца задержала полиция.

Вину в совершении преступления он признал, раскаялся в содеянном и добровольно выплатил пострадавшей 200 тысяч рублей в возмещение ущерба.

Но в суде заявил, что пострадавшая его спровоцировала оскорблениями. Однако сторона обвинения представила запись инцидента, сделанную очевидцами, которая опровергла слова подсудимого.

В итоге Калининский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и отправил на три года в колонию общего режима.

Челябинск, Павел Зварзин

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