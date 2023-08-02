В России могут закрыться секонд-хенды, получающие одежду из-за границы

В России могут закрыться секонд-хенды, получающие одежду из других стран.

Вопрос ограничения ввоза вторсырья в Россию для развития внутреннего рынка рассматривается в правительстве РФ. В Минприроды отмечают: делать выводы пока рано, так как данные меры только разрабатываются. При этом, согласно поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, ведомство вместе с Минэкономразвития и Минпромторгом должны представить меры для ограничения ввоза в страну вторичного сырья до 1 сентября.

Введение ограничения негативно повлияет на работу магазинов секонд-хэнд, которые торгуют исключительно импортным товаром, отметила в письме, направленном в марте членам Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии глава фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева.

«Основная аудитория магазинов секонд-хэнд – это люди с низким достатком, которые не смогут себе позволить покупать одежду в другом месте. Таким образом, это решение будет иметь не только экономические, но и социальные последствия», – цитирует Алексееву «Российская газета».

Издание отмечает: сейчас в России действительно большинство секонд-хендов в крупных городах получает одежду из Европы и США, там такие поставки – это налаженный бизнес.

При этом есть и такие секонды, где принимают одежду только у населения: после сортировки хорошие вещи передаются в благотворительные магазины и другие точки реализации, а непригодные отправляются на переработку.

Проблема лишь в том, что в России очень мало заводов, перерабатывающих текстиль, а те, что есть, тоже зависят от импортных поставок, так как собранного на внутреннем рынке сырья им не хватает.

Москва, Игорь Юров

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