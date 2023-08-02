В центре Челябинска до середины августа не будут ходить троллейбусы

В Челябинске на проспекте Ленина почти на 2 недели закрывают движение троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в учреждении «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с ремонтом контактной сети с 19 часов 3 августа до 5 часов 15 августа меняются схемы следования троллейбусов №10, 14, 16, 17, 19.

Троллейбус №10 в этот период будет ходить по маршруту «Солнечный берег» – Железнодорожный вокзал.

Троллейбус №14: ДК Строителей – Молодогвардейцев – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Молодогвардейцев – ДК Строителей.

Троллейбус № 16: АМЗ – Тимирязева – Железнодорожный вокзал – ЖБИ – Тимирязева – АМЗ.

Троллейбус № 17: Молдавская – Молодогвардейцев – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Молодогвардейцев – Молдавская.

Троллейбус № 19: Первоозерный – Железнодорожный вокзал.

Автобусы №2, 4, 15, 64, 483 будут ходить по проспекту Ленина без изменений.

Челябинск, Павел Зварзин

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