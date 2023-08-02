В Челябинске пациент травматологии угрожал убийством медикам

В Челябинске пациент травматологического отделения угрожал убийством медикам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в горбольнице № 9. Мужчина был пьян, не мог понять, где находится, угрожал женщине-врачу физической расправой и пытался напасть на других медиков.

Его задержали сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что 42-летний неадекватный пациент уже дважды был судим.

Челябинск, Павел Зварзин

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