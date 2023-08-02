Челябинск стал лидером среди российских миллионников по росту цен на вторичное жилье

Челябинск стал лидером среди российских городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье. Рынок мониторили аналитики ЦИАН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение июля 2023 года средние номинальные цены предложения в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях выросли на 0.9%.

«Темпы роста этого показателя увеличиваются: за 30-дневные отрезки в мае и июне они прибавили по 0,7%», – отмечают эксперты. Лидером по динамике цен за месяц стала Уфа, где вторичка подорожала на 2%, второе место делят Казань и Челябинск, прибавившие по 1,7%.

А вот в годовой динамике на первое место вышла столица Южного Урала, где цены на вторичное жилье выросли на 22%. Ближайший «преследователь» – Пермь показала 14% плюса. В Москве и Санкт-Петербурге, для сравнения, вторичка за год подешевела соответственно на 2% и 4%.

Челябинск, Павел Зварзин

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