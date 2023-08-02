Российский рынок заполонили подделки оливкового масла

На российском рынке стало появляться много подделок оливкового масла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оливковое масло и оливки не попали под действие эмбарго на поставки товаров АПК, введенного Россией в ответ на европейские санкции.

Эксперты отмечают, что спрос на эту продукцию за последний год практически не изменился, а вот объем фальсификата резко вырос. Чаще всего на подделку можно напороться, приобретая масло, заявленное греческим.

«В лучшем случае это помас (масло второго отжима, изготовленное из выжимок, остающихся после производства). Но бывают и старые масла вперемешку с подсолнечным, соевым или другими маслами, – цитирует telegram-канал FMCG Report члена совета директоров греко-российской торговой палаты Елену Калинину. – Потребители в России еще не настолько искушены в хорошем оливковом масле, они видят низкие цены и покупают явные подделки».

Эксперт отмечает, что с 2021 года оливковое масло существенно поднялось в цене.

В Греции в некоторых случаях закупочная цена на масло поднялась на 35%-40%. На рост цен повлияли упаковочные материалы, материалы бумажной отрасли. Например, на 15%-20% выросла цена упаковки. А спрос остается тот же самый. А вот цены на оливки выросли незначительно.

Отметим, Греция производит примерно 300 тысяч тонн оливкового масла в год. Крупнейшим в мире производителем оливкового масла является Испания – порядка 1,4 миллиона тонн.

Москва, Анастасия Палей

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»