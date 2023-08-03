На Южном Урале подорожали школьные принадлежности

В Челябинской области подорожали школьные принадлежности: минимальная стоимость необходимого для ученика комплекта поднялась на 6,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Анализ цен проводила региональная Контрольно-счетная палата. Рассматривались товары, предназначенные для любой возрастной группы учеников (за исключением предметов узкой направленности, различных учебных пособий и формы).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результаты мониторинга показали, что школьный набор по минимальной цене обойдется в магазинах от 1 тысячи 295 рублей, а на онлайн-площадках – от 2 тысяч 520 рублей. При этом маркетплейсы предлагают наиболее разнообразный спектр товаров, уникальные форм-факторы практически в любых объемах.

Наибольший рост цен за год показали канцелярские принадлежности. Если в августе прошлого года ручку можно было купить за 10 рублей, то сейчас – минимум за 24,5. Точилки подорожали в 3 раза, транспортиры – в 1,5, альбомы – на треть, циркули, дневники, линейки – на четверть.

«Осенью ожидается снижение ажиотажного спроса на школьные принадлежности, а, следовательно, и цен на них, – сообщают в ведомстве. – Данная ситуация укладывается в прогнозные значения инфляции Банка России на 2023 год в пределах от +5% до +6,5%».

Челябинск, Софья Артемьева

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