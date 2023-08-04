Вечером в центре Челябинске перекроют несколько улиц

Вечером 4 августа в центре Челябинске перекроют несколько улиц в связи с проведением благотворительного забега РЖД «Достигая цели!».

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Челябинска, для подготовки и проведения старта с 19:20 до 21:30 будет частично перекрыто движение по улицам Цвиллинга, Евтеева и Перовской. Парковка в этих местах закроется гораздо раньше: с 5:00.

Также по улице Цвиллинга с 19:00 до 21:30 не будут ходить трамваи: маршруты № 3, 5, 7 и 16 будут разворачиваться на улице Карла Маркса, а желающим обраться до вокзала власти рекомендуют пользоваться автобусами.

Челябинск, Софья Артемьева

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