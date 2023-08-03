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Четверг, 3 августа 2023, 10:46 мск

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В Челябинске продали очередное имущество фабрики «Краснодеревщик

В Челябинске продали на торгах имущество фабрики «Краснодеревщик», объявленной банкротом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с молотка ушли объекты недвижимости, расположенные на улице Механической, инженерные сооружения и оборудование.

Начальную цену установили в 9,2 млн рублей, победитель конкурса выкупил имущество за 25,9 млн рублей.

Ранее имущество фабрике на Свердловском тракте продал за 150,5 млн рублей.

Челябинска, Павел Зварзин

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