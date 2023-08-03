В Челябинске на детской площадке мать одного ребенка пыталась убить другого

В Челябинске 10-летний мальчик едва не погиб на детской площадке – его пыталась убить мать другого ребенка, которого он, якобы, обидел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла около поливны девятого вечера 31 июля во дворе дома №11 на улице Мусы Джалиля в микрорайоне Парковый.

Школьники играли в футбол. Рядом с ними бродил 4-летний малыш и пинал в мальчишек свой мячик. Один из юных футболистов выбросил его мяч за пределы футбольного поля.

Через несколько мнут на площадку примчалась разъяренная женщина и начала орать на обидчика четырехлетки: «Как ты посмел выкинуть мячик? Кто ты такой? Ты вообще не на своей территории играешь! Пошли отсюда, пошли в твой дом!»

И потащила школьника к площадке соседнего дома. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения.

«На записи видно, как она его швыряет, тащит, он пытается оторваться, она ему загибает руку. Он говорит, что ему было больно, – цитирует 74.ru мать пострадавшего школьника. – Чтобы вырваться, он замахнулся рукой, попал ей в лицо, но освободиться не получилось, она стала еще сильнее зажимать и уже начала душить. В этот момент он начал терять сознание, но еще не отключился. Дети начали кричать».

На место конфликта прибежала мать другого футболиста, потребовала, чтобы разъяренная мамаша отпустила чужого ребенка, пыталась вырвать мальчика из е рук. В этот момент школьник потерял сознание. Очевидцы позвонили родителям.

Первым примчался отец. «Прибежал муж на площадку, видит, что сын лежит на скамейке бездыханный. Дети кричат: «Вот эта женщина его душила!». Что отцу остается, видя своего сына в таком состоянии? Он подбежал, ударил ее, то ли в шею попал, то ли в ухо. Потом его мама друга сына оттолкнула, он только после этого пришел в себя. К сыну подошел, тот начал приходить в себя, – продолжает рассказ мать пострадавшего. – Потом я подбежала, вызвали скорую. Когда медики приехали, прибежал муж этой женщины, напал на моего мужа с кастетом, но его успел остановить врач скорой помощи».

Медики доставила ребенка в травмпункт ГКБ № 9 в Ленинском районе (это на другом конце города).

«Нас там оставили, хотя он дышал еле как, говорил, что болит сердце, дышать тяжело, – рассказывает женщина. – Врач ушел, я встала, чтобы посмотреть, не подошла ли наша очередь, и в этот момент ребенок падает на скамейку, теряет сознание. Прибежали врачи, у него началась судорога, он начал трястись. Его сразу забрали в реанимацию. После этого я ребенка не видела до сегодняшнего утра».

По словам челябинки, ее сын двое суток провел в реанимации, и только вчера вечером его перевели в педиатрическое отделение, а сегодня отправили в отделение неврологии ДГКБ № 8 в Металлургическом районе.

«Сказали, что у него гипоксия – кислородное голодание головного мозга», – говорит мать.

В МВД Челябинска сообщили, что обстоятельства конфликта выясняются.

Челябинск, Павел Зварзин

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