Суды не стали заключать под стражу южноуральцев, пытавшихся поджечь военкоматы

Суды не стали заключать под стражу жительниц Южного Урала, пытавшихся поджечь военкоматы.

Как уже сообщал «Новый День», 1 августа в регионе подожгли сразу два военкомата. Первая история произошла в Копейске: 55-летняя женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в окно учреждения, попала в окно медицинского кабинета. Правоохранительные органы утверждают, что ущерб небольшой: выгорел кусок линолеума и пол под ним.

Аналогичная история произошла в Верхнеуральске: женщина разбила окно военкомата Верхнеуральского и Нагабайкского районов и бросила коктейль Молотова внутрь. Ее задержали сотрудники Росгвардии.

В действиях 35-летней женщины суд не нашел подтверждения о намерении продолжать преступные действия.

Копейчанку, которую 4 дня терроризировали мошенники тоже не стали брать под стражу, а отправили под домашний арест.

Челябинск, Павел Зварзин

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