Житель Челябинска открыл интернет-магазин для продажи изготовленных им же наркотиков

Житель Челябинска устроил дома нарколабораторию и открыл интернет-магазин для продажи своей «продукции».

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, в частном доме по месту жительства челябинец изготавливал мефедрон.

Производительность кустарного производства могла достигать полукилограмма в месяц. «Отсутствие сообщников и бесконтактный способ сбыта должны были обеспечить наркодилеру безопасность, но тем не менее он был задержан сотрудниками полиции практически с поличным, при размещении тайников-«закладок», – рассказали в ведомстве.

В результате обыска в доме задержанного было изъято свыше 500 граммов мефедрона, часть из которого уже была расфасована в мелкие пакетики для розничной торговли, а также оборудование для производства наркотического средства. Также в ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские изъяли 15 закладок с мефедроном общим весом свыше 70 граммов, ранее разложенных задержанным в тайники для последующей продажи.

В настоящее время сбытчик арестован. В отношении мужчины за производство сбыт наркотических средств возбуждены уголовные дела. Она предусматривает уголовное наказание до 20 лет лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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