В России начали выпускать косметику с драгоценными камнями

В России начали выпускать косметику с остатками драгоценных камней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из известных отечественных ювелирных брендов решил диверсифицировать бизнес за счёт бьюти-категории и выпустил три первых линейки косметики. Фишкой должны стать драгоценные ингредиенты.

Так, в состав базового ухода включили алмазную пудра, гидролизат жемчуга, коллоидное золото и серебро. Увлажняющие средств для тела содержат пудру розового кварца, а скрабы – бриллиантовую пудру,

Отметим, что идея добавлять в кремы пыль, образующуюся при обработке драгоценных камней, не нова. Ее давно реализуют в Корее, Франции, Швейцарии и других странах. В рекламе утверждается, что, например бриллиантовая «пудра» заживляет, обновляет клетки, выравнивает рельеф кожи и тормозить естественные процессы старения. Плюс – придает коже сияющий вид. С последним поспорить трудно: мельчайшие частицы драгоценной пыли остаются на коже после впитывания крема и буквально заставляют лицо светиться.

Российская косметика «с драгоценностями» производится внутри страны, правда, отдушки закупаются в Европе. Инвестиции в проект пока небольшие – менее 40 млн рублей.

Москва, Анастасия Палей

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