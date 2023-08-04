Южноуральцы жалуются, что им приходится мыться водой с канализационными стоками

Жители Юрюзани жалуются, что в их реку выводят неочищенные канализационные стоки. Об этом они написали в паблике «Текслер, помоги!»

«На улице Жилова постоянно сливают канализацию в речку. Там купаются дети, ловят рыбу и берут воду для отопления города. Этой водой приходится мыться. Администрация только отписывается. Деньги выделены, идут работы, должны к первому октября этого года закончить. Но работ никаких нет. А сегодня сказали, что объявлен конкурс на работы. Так что – нам опять мыться и мыть посуду канализацией? Примите пожалуйста меры», – пишут горожане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрации Катав-Ивановского района ситуацию объяснили тем, что «без заключения договора работы по прокладке канализационных трубопроводов не могу производиться». А конкурс «на право заключения договора на выполнение работ» еще не проведен – его только недавно объявили.

Юрюзань, Павел Зварзин

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