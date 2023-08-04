НМУ в Челябинске продлили еще на трое суток

Неблагоприятные метеоусловия в Челябинске продлили до вечера понедельника.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, до 19:00 7 августа в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Отметим, что такая ситуация наблюдается в городе с 25 июля. Таким образом, непрерывный период НМУ составит 13 дней. И, возможно, будет продлен.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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