В России научились производить быстроразлагающиеся биополимеры

В России научились производить полимеры, легко разлагающиеся в природе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», биополимеры производят бактерии из субстрата шпротного жира, по свойствам они похожи на пластик. Такой материал не вредит экологии, потому что быстро разлагается, и позволяет сократить объем пищевых отходов.

«Только Калининградская область выбрасывает в сутки около 10 – 12 тонн рыбных отходов. А всего за июнь в России было выпущено 20 тысяч банок консервированных шпрот, – пишет telegram-канал FMCG Report. – В общем, сырья для полимеров достаточно. Ученые, правда, не раскрывают важный показатель: стоимость переработки. Думаем, пока процесс недешевый».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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