Строй – не хочу: Челябинская область оказалась российским лидером по потенциалу жилищного строительства

Челябинская область оказалась российским лидером по потенциалу жилищного строительства: регион занимает второе место в стране по числу свободных участков для ИЖС и первое – по количеству земли, пригодной для возведения многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РАИ «Новый День», анализ территорий проводится в рамках федерального проекта «Земля для стройки».

Всего с 2021 года в России выявлено 120 тысяч гектаров земли под жилую застройку, на которых можно возвести более 455 млн квадратных метров жилья, сообщили в правительстве РФ.

Наибольшее число земельных участков и территорий выявлено в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах. В Челябинской области насчитывается около 1 тысячи 700 участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью более 3,5 тысячи гектаров и более 320 участков (около 1 тысячи га) для многоквартирных домов.

Напомним, власти Челябинска намерены внести изменения в городские Правила застройки и землепользования, основные из которых – существенное повышение плотности застройки и изменение зонирования территорий, до 2011 года входивших в границы городского бора.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»