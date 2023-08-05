На Южном Урале ожидаются сильные ливни и град

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ЦГМС, сегодня днем и до конца суток 5 августа в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Согласно метеокартам, сейчас дожди уже иду фронтом по западной части региона от Верхнего Уфалея до Магнитогорска.

Вместе с тем, 5-7 августа в юго-западных районах Челябинской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 – 5 класс горимости леса по региональной шкале).

Челябинск, Софья Артемьева

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