В Челябинске уничтожили общественное пианино

В Челябинске сожгли общественное пианино.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из челябинских предпринимателей и экоактивистов выступил инициатором проекта «Открытые клавиши», в рамках которого предполагается устанавливать в общественных местах пианино, играть на которых смогут все желающие.
Следить за состоянием инструментов и периодически их настраивать обязались организаторы.
Два первых малиновых фортепиано (Viva Magenta – цвет текущего года по версии Pantone) установили в Новосинеглазово и Парке Победы. В Новосинеглазово инструмент не продержался и двух недель – в ночь на 6 августа его сожгли.
Вандалов ищет полиция.
Челябинск, Павел Зварзин
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