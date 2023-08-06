В Челябинске уничтожили общественное пианино

В Челябинске сожгли общественное пианино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из челябинских предпринимателей и экоактивистов выступил инициатором проекта «Открытые клавиши», в рамках которого предполагается устанавливать в общественных местах пианино, играть на которых смогут все желающие.

Следить за состоянием инструментов и периодически их настраивать обязались организаторы.

Два первых малиновых фортепиано (Viva Magenta – цвет текущего года по версии Pantone) установили в Новосинеглазово и Парке Победы. В Новосинеглазово инструмент не продержался и двух недель – в ночь на 6 августа его сожгли.

Вандалов ищет полиция.

Челябинск, Павел Зварзин

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