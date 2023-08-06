В Миассе на улице нашли двух детей – они промокли и не понимали, где находятся

В Миассе на улице нашли двух детей – они промокли насквозь и не понимали, где находятся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на продрогших и растерянных мальчиков на улице обратили внимание прохожие. Дети сообщили, что им 6 и 8 лет, но ни где их родители, ни где они живут не знали. Они даже не смогли сказать свою фамилию. Найденышей отвели в полицию. Пока оперативники искали родственников потеряшек, их отогрели и накормили.

Родителей нашли быстро: как выяснилось, мальчишки гостили у бабушки и вышли на улицу погулять. Заигравшись, ушли со двора, но обратную дорогу не нашли. Детей передали матери.

Миасс, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»