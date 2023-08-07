В Челябинской области выросли цены на школьную форму

Школьная форма для мальчиков на Южном Урале за год подорожала на 20%.

Как сообщили РИА «Новый День» в КСП Челябинской области, ведомство проанализировала стоимость нескольких вариаций комплекта школьной формы:

для мальчиков – брюки, три рубашки, пиджак или жилет;

для девочек – юбка, три блузки, жакет или жилет.

Результаты исследования показали, что цены варьируются:

от 6,5 до 31,6 тыс. руб. – для мальчиков;

от 5,8 до 30,4 тыс. руб. – для девочек.

Самым дорогим в комплекте является пиджак или жакет – стоимость может превышать 8 тысяч рублей.

В сравнении с августом прошлого года минимальная стоимость тех же комплектов в Челябинской области повысилась в среднем на +19,8% и +10,6% соответственно.

Челябинск, Софья Артемьева

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