В Челябинской области выросли цены на школьную форму

Школьная форма для мальчиков на Южном Урале за год подорожала на 20%.
Как сообщили РИА «Новый День» в КСП Челябинской области, ведомство проанализировала стоимость нескольких вариаций комплекта школьной формы:
для мальчиков – брюки, три рубашки, пиджак или жилет;
для девочек – юбка, три блузки, жакет или жилет.
Результаты исследования показали, что цены варьируются:
от 6,5 до 31,6 тыс. руб. – для мальчиков;
от 5,8 до 30,4 тыс. руб. – для девочек.
Самым дорогим в комплекте является пиджак или жакет – стоимость может превышать 8 тысяч рублей.
В сравнении с августом прошлого года минимальная стоимость тех же комплектов в Челябинской области повысилась в среднем на +19,8% и +10,6% соответственно.
Челябинск, Софья Артемьева
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